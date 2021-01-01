Çevre Bakanı Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ Kızılcahamam’da

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu. Bakan Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Başkan Acar ile birlikte devam eden projeleri yerinde inceledi. Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Refiki Zafer Şahin, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve belediye teknik personeli, çalışmalarına başlanılması planlanan Yeni Büyük Kaplıca Projesi, çalışmaları devam eden Kentsel Dönüşüm, Cephe İyileştirme,illet Bahçesi ve Yeni Jandarma Park Alanı ile hizmete başlayan Emniyet Müdürlüğü yeni binasını yerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaretleri ce desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ'a teşekkür etti.