Fedakâr sağlıkçılardan yeni yılda evde kal çağrısı

YENİ yılda maskesiz, sosyal mesafesiz günler dileğinde bulunan sağlık çalışanları, sağlıkta şiddetin son bulmasını da istedi. Gazi Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, koronavirüs yoğun bakım servisinde nöbet tutan sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin yeni yıl mesajlarını aldı. Kalp Damar Cerrahisi İzolasyon Servisi'nde görevli Pınar Demirtaş, vatandaşlardan evde kalmalarını isteyerek koronavirüsün bitmesi dileğinde bulundu. Koronavirüs izolasyon hemşiresi Serap Başaran da yeni yılda maskesiz yaşamla normalleşme sürecinin başlaması dileğinde bulunarak, "Bunun için tüm insanlardan biraz daha özen istiyoruz" dedi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise 9 aydır canla başla görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere, üniversitede görev yapan mesai arkadaşlarının yeni yılını tebrik etti. Yıldız, üniversite çalışanlarına gönderdiği tebrik kartına da"Varlığınız ve gayretiniz bize güç veriyor. Rabb'im sizi muhafaza eylesin, sağlıcakla kalınız." diye yazdı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur başarı getirmesi dileğinde bulundu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Erbasan, yeni yıl dileğinde, "Küresel salgınla savaştığımız bugünlerde 2021 yılının önce sağlık, sonra mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara, 2021'de maskesiz ve sosyal mesafesiz öğrencilere özgürce dersler verecekleri bir yıl olmasını temennisini dile getirdi. Beslenme ve Diyetetik Bölümü araştırma görevlilerinden Tevfik Koçak, koronavirüs salgınının beslenmenin önemini gösterdiğine işaret ederek, yeni yılın tüm insanlık için sağlık, huzur getirmesini diledi. Hastane önündeki sağlık çalışanları, el sallayarak vatandaşların yılını kutladı.