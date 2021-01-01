Gençler Rizespor idmanında

SÜPER Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale taktik maçı yaptı. Tedavilerine devam edilenveidmana katılmadı. Teknik direktör Mustafa Kaplan, takımdan rehavate kapılmadan maça odaklanmalarını istedi.