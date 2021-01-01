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Gençler Rizespor idmanında

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Gençler Rizespor idmanında
SÜPER Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale taktik maçı yaptı. Tedavilerine devam edilen Bogdan tancu, Mattias Johansson ve Ömürcan Artan idmana katılmadı. Teknik direktör Mustafa Kaplan, takımdan rehavate kapılmadan maça odaklanmalarını istedi.
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Gençler Rizespor idmanında
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