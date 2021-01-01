Gençler Rizespor idmanında

SÜPER Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale taktik maçı yaptı. Tedavilerine devam edilen Bogdan tancu, Mattias Johansson
ve Ömürcan Artan
idmana katılmadı. Teknik direktör Mustafa Kaplan, takımdan rehavate kapılmadan maça odaklanmalarını istedi.