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’de sesli kütüphane platformu

Belediye Başkanı , belediyenin kurumsal web sitesinde sesli kütüphane platformu oluşturarak Türk edebiyatından birçok eseri yayımlamaya başladıklarını duyurdu

Giriş Tarihi: 1.1.2021 ABONE OL
Keçiören’de sesli kütüphane platformu
Keçiören Belediyesinin kurumsal web sitesinde hizmete başlayan sesli kütüphane ile görme engelli vatandaşların kültürel hayata katılımı için bir platform oluşturuldu. "seslikitap.kecioren. bel.tr" adresinde gönüllü okuyucular tarafından seslendirilerek yayımlanan Türk edebiyatının eşsiz eserleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

HERKES KOLAYCA ERİŞEBİLİR
Engelsiz Keçiören hedefiyle hayata geçirilen sesli kütüphane ile aynı zamanda Türkiye genelindeki görme engelli vatandaşlara da hizmet verdiklerini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi: "Görme engelli vatandaşlarımızı Türk edebiyatımızın klasikleriyle buluşturmak için oluşturduğumuz sesli kütüphane platformumuzda eserlerimizi yayınlamaya başladık. Gönüllü okuyucularımızla gönüller almak için bu platformumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Erişilebilirlik açsından engellilerimiz için birçok yeniliğe imza atıyoruz. Sesli kütüphanemiz de bu çalışmalarımızdan bir tanesidir. Web sitemiz üzerinden alt yapısını da kolay erişeniler şekilde oluşturduk. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden görme engelli vatandaşlarımız bu hizmetimize kolayca ulaşabilecekler."
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Keçiören’de sesli kütüphane platformu
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