Koronaya yenilen hemşire defnedildi

Kırıkkale'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Sakine Fulya Özer'in (50) cenazesi toprağa verildi. Bu ayın başında Kovid-19'a yakalanan ve evinde tedavisi devam ederken rahatsızlanan Özer, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Özer, hayatını kaybetti. Mesleğini 20 yıldır sürdüren 1 çocuk annesi hemşire Özer için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törende Özer için dua edildi, helallik istendi. Özer'in cenazesi Yahşihan Mezarlığı'nda defnedildi.