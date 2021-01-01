Minik kalpler gülsün diye bir mont bir bot hediye

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklar mutlu olsun diye bin çocuğa mont ve bot hediye etti. Ziyaret ettiği çocuklara hediyelerini kendisi takdim eden Başkan Ramazan Şimşek "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereğince ilçemizde ihtiyaç sahibi çocuklarımızı tespit ettik. Çocuklarımız her ne kadar salgın sebebiyle sokaklarda oynayamasalar da okula gidemeseler de serbest saatlerinde dışarı çıktıklarında üşümesinler diye ufak bir hediyemiz olsun istedik. Moral ve motivasyonlarını bir nebzede olsa yükseltebildiysek ne mutlu bizlere. Mutlu huzurlu bir Gölbaşı için insanlarımızın dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerini paylaşmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu."Geleceğin mimarı bu ülkenin umudu kıymetli çocuklarım" diyerek çocuklara dair mesajını da paylaşan Başkan Şimşek "Biliyorum ki hayatımıza giren salgın sebebiyle okullarınız ile vedalaşmak zorunda kaldınız. Arkadaşlarınızla oyunlar oynadığınız, okul sıralarında derslerinizi dinlediğiniz güzel günlerin gelmesi yakındır. Bu günler geçecek ve sizler yeniden park ve bahçelerde koşacaksınız. Ramazan ağabeyiniz her zaman yanınızda. Sağlıkla geçireceğiniz, mutluluk ve başarı dolu bir 2021 yılı diler, gözlerinizden öperim" dedi.