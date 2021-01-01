Profesörden koronaya karşı maske mesajı

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Beyin Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Bakır, her gün mesaiye toplu taşıma araçlarıyla gidip geldiğini, buna rağmen pandeminin en başından bu yana bir sağlık çalışanı olarak koronavirüsten kendini korumayı başardığını belirtti. Prof. Dr. Bakır, "İnsanların sosyal durumu mevkisi, makamı bu virüsü ilgilendirmiyor. Dolayısıyla etrafımda bulunan herkesi Kovid- 19 pozitif olarak kabul ettim. Önlem sadece maske ve mesafe ile alınabilir. Ben de önlemimi maske ile aldım. Bunu ev ortamında da uyguladım. Kendimizin dikkatli olması yetmeyebilir, karşımızdakinin de dikkatli olması lazım. Virüsün 10 gün yaşam süresi var. Bir insan bedenine girdiği zaman bu virüs 10 gün yaşayabiliyor. 10 gün içerisinde eğer başka bir insan vücuduna geçmezse, virüs inaktif oluyor ve bulaşıcılığını kaybediyor. 14 günde kolektif olarak bütün vatandaşlarımız evde bir arada olan bireyler dâhil maskesiz birbirimizle konuşmazsak bulunduğu bedende hapsetmiş oluruz. Vatandaşlarımız buna aynı anda başlayıp 14 gün sürdürürse, virüs kimseye geçmeden olduğu yerde hapsolur. Bu konuda bütün vatandaşları 14 gün süreyle belli bir tarihten itibaren böyle bir uygulama gerçekleştirirsek, ülkemizin tam kapanma uygulamasına gerek kalmaz"