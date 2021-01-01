Sulakyurt’ta ağaç dikme seferberliği

BÖLGENİNyeşile bürünmesi anlamında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında 3 bin 900 fidan toprakla buluşturulacak.Sulakyurt Belediyesi ilçenin yeşile bürünmesi için de önemli bir çalışmaya imza atıyor. İlçenin daha güzel ve yeşil görünüme kavuşması için belediye tarafından ağaç dikme seferberliği başlatılmış durumda. MHP'li Belediye Başkanı İsmail Bildik'in girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında 3 bin 900 fidan toprakla buluşturulacak. Vatandaşlarında büyük destek verdiği kampanya çerçevesinde belediye ekipleri 2 günlük süre içerisinde bin adet fidanı toprakla buluşturmayı başardı.Çalışmalara bizzat katılarak destek veren ve kampanyanın başlamasını sağlayan Belediye başkanı İsmail Bildik "Ağaç dikme seferberliği başlattık. İki günde 1000 adet dikim yaptık. Hafta içinde yıl bitmeden tümünü tüm parklarımıza dikeceğiz. Sulakyurt Belediyesi çalışıyor Sulakyurt güzelleşiyor. Yaklaşık 3 bin 900 fidan ve ağacı toprakla buluşturuyoruz. Emeği geçen herkese ilçem adına çok teşekkür ederim" dedi.