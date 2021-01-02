Ankara İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İstasyonu'nda görevli itfaiye çalışanları yeni yıla görev başında girdi. Ankara'da yılbaşı gecesi olası yangın ve kazalara müdahale için hazır olarak bekleyen Başkent İtfaiyesi, kentin farklı bölgelerindeki istasyonlarda hazır kıta olarak görev yaptı. Başkent'te görevlerinin başında olduklarını, kimsenin malına ve canına zarar gelmemesi için hazır olarak beklediklerini belirten Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyon Şefi Hüseyin Görsoy, "İnşallah yılın ilk gününde kimsenin canı yanmaz ve bütün vatandaşlar adına huzurlu bir gün olur" dedi.