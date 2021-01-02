Ankara’da demlendi

BERAT Ayberk Özdemir, 23 Mayıs 1998 tarihinde Kayseri'de doğdu. 2008 yılında başlayan Gençlerbirliği altyapı serüveni boyunca U19 ve U21 takım formalarını giyen Berat, 2016- 2017 sezonunun devre arasında 2. Lig ekibi Hacettepe ile anlaşarak profesyonel oldu. 1.5 sezon başkent kulübünün formasını giyen futbolcu, 2017-2018 sezonu başında altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği A takımının kadrosuna dahil oldu. 31 Ağustos 2018 tarihinde Osmanlıspor ile oynanan maçta ilk kez Gençlerbirliği A takım formasını giydi. Berat, Gençlerbirliği'nde 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de 10 maça çıkarken sadece 4 karşılaşmaya ilk 11 başladı. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'de 31 maça çıkan genç oyuncu, 22 kez ilk 11 de forma şansı bulurken, takımına 2 gol ile katkı sağladı. 2020- 2021 sezonunda 13 maçın 12'sinde maça ilk 11 başlayan orta saha oyuncusunun, ligde 3 golü bulunuyor.