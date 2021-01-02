Anne karnında 5 cerrah sayesinde hayata tutundu

Operasyon, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Karagöz ve Doç. Dr. Hakan Aykan, Prof. Dr. Ebru Aypar, Perinatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Deren, Prof. Dr. Özgür Özyüncü ve Uzm. Dr. Murat Çağan tarafından gerçekleştirildi. Perinatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Deren, Aydemir çiftinin hastanelerine gebeliğin 27. haftasında akciğer damarında kritik darlık ve sağ kalp odacığının gelişmemesi nedeniyle başvurduğunu söyledi. Genellikle böyle durumda gebeliğin sonlandırılmasının söz konusu olabildiğini ifade eden Deren, Çocuk Kardiyoloji ve Perinatoloji Bilim Dalı tarafından yapılan konseyle anne karnındaki bebeğe müdahale kararı alındığını anlattı.

OLDUKÇA BAŞARILI BİR İŞLEM OLDU

Prof. Dr. Tevfik Karagöz de bebeğe henüz 24 haftalıkken başka bir merkezde tanı konulduğunu hatırlatarak, akciğerde damar kapağında ciddi darlık olmasının sağ karıncığın giderek kalınlaşmasına ve kapasitesinin küçülerek bebeğin sağlığını tehdit etmesine yol açtığını ifade etti. Bebeğin müdahale edilmeden dünyaya gelmesi halinde ise kalp sağlığının normal bireyler gibi olamayacağını anlatan Karagöz, anne karnında yapılan operasyonla akciğer damarındaki darlığın ve sağ karıncıktaki küçülmenin giderilebildiğini aktardı. Prof. Dr. Karagöz, operasyon hakkında şu bilgileri verdi: " İşlem sonrası bebeğimizde bir sıkıntı yaşanmadı. Yakın takip edilen hastamızın akciğer damar kapağındaki darlığın azaltılmasıyla kalp odacık gelişiminin de düzeldiği izlendi. Doğum sonrasında da tekrar bir değerlendirme yapıldı. Anne karnındayken bebeğe yapılabilecek balonun çapı sınırlı olduğundan kapaktaki darlık bir miktar daha devam ediyordu. Doğumdan sonra mevcut darlığa tekrar balon uygulaması yapıldı"

BAŞARILI İLK VAKAMIZ

Doç. Dr. Hakan Aykan da gerçekleştirilen operasyonun dünyada nadir yapıldığını vurgulayarak, "Ülkemizde de daha önce yapılan birkaç vaka var ancak başarı anlamında bizim vakanın ilk olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır." dedi. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aykan, "Bebeğimizi şu an yeni doğan servisinde herhangi bir destek tedavisi almadan ve bir cerrahi gereksinimi olmayacağını düşündüğümüz pozisyonda izliyoruz ve 1-2 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.



HEKİMLERE TEŞEKKÜR EDERİM

BABA Hasan Göktan Aydemir de "Çok mutluyum. Türk hekimlerine teşekkür ediyorum. Bebeğimiz anne karnında bir kalp ameliyatı geçirdi. Şimdi gayet sağlıklı görünüyor. Umarım her şey güzel olacak." diyerek duygularını dile getirdi. Bebeğe Ayla Derin ismini verdiklerini ifade eden Aydemir, güzel günler göreceklerine inancının arttığını söyledi.