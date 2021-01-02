Başkan Erdoğan güven tazeledi

Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından alınan kararla; AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Mehmet Erdoğan ile yeni dönemde devam ediyor. AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Erdoğan: "AK Parti Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı vazifesi tekrar tarafıma tebliğ edilmiştir. Göreve geldiğim günden itibaren Partimizin gösterdiği tüm hedefleri ve vazifeleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayım. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken; özveri ve gayretleriyle desteklerini hiç eksik etmeyen yol arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Durmak yok yola devam" dedi.