Belediye işçisine maaş müjdesi

Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenlenen törende personellerle bir araya gelerek yeni yıl müjdesi verdi. Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 3 bin 400 lira olduğunu ve yılda 2 seferde maaş ikramiyesi verileceğini söyledi. 2020 yılı içinde en çok çalışan 5 personele hediye verdi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyede çalışan 391 personelin ücret ayarlamasına gittiklerini ifade ederek, en asgari ücretin 3 bin 400 lira olduğunu ve yılda 2 sefer de maaş ikramiyesi vereceklerini söyledi. Türkyılmaz, "Bir toplantıda şu sözü vermiştim. Biliyorsunuz bizim ilçemizde yemekhane yok. 391 personelim ilçedeki çeşitli yerlerde veya evlerine gidip yemek yiyorlardı. Bu sözümüzü de yerine getiriyoruz ve yemekhanemizin açılışında pandemiden sonra açmak kaydıyla hazırlıklarımız bitmiş bulunuyor. 2020 yılında en çok çalışan 5 arkadaşımıza hediye verdik. Mutlu personel, mutlu aile, mutlu ilçe şekliden düşünerek biz Yahşihan'da böyle bir karar verdik" dedi.