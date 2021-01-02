Çatı yangını bir saatte söndü

5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, önceki gün saat 23.30 sıralarında Şereflikoçhisar Yeni Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis binada bulunanları tahliye etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.