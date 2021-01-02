Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Çatı yangını bir saatte söndü

Çatı yangını bir saatte söndü

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Çatı yangını bir saatte söndü
ŞEREFLIKOÇHISAR'DA 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, önceki gün saat 23.30 sıralarında Şereflikoçhisar Yeni Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis binada bulunanları tahliye etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çatı yangını bir saatte söndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA