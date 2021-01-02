En başarılı isim Murat Köse oldu

idareler seçimlerinden bu yana geçen süreçte araştırma şirketlerinin seçmen gözünde mevcut belediye başkanlarının performanslarını ölçmek amacıyla yaptıkları anketlere bir yenisi daha eklendi. ORC araştırma şirketinin 2020'nin en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları araştırmasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzde 61.1 başarı oranı ile en başarılı beşinci, Ankara belediye başkanları arasında da birinci sıraya yerleşti. Başkan Köse, "Göreve geldiğimiz 20 aydan itibaren Güzel Mamak için yaptıklarımızın halkımız tarafından onaylanması ve bize olan güvenlerinin ortaya konmasının verdiği şevk ve çalışma azmi ile Mamak'a ve Ankara'ya değer katan birçok önemli hizmet ve projelere imza attık. Güzel Mamak'ımızı Ankara'ya ve ülkemize değer katan hizmet ve etkinliklerin yapıldığı bir merkez haline dönüştürdük. Yeni yılla birlikte Mamak için yeni hizmet dönemimizde planladığımız projelerimizi yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye başlayacağız. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, yeni yılda da büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.