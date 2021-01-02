Kalbine pıhtı attı ölümden döndü

KOVID-19 hastalığının vücudun birçok organında tutulmalara sebep olabildiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Cemal Karamızrak, yakalandığı Kovid-19 sebebiyle ölümden döndü. Kovid-19 Karamızrak'ın kalbine pıhtı atmasına neden oldu. Ankara'da ikamet eden Cemal Karamızrak, kalbindeki yaşadığı sıkıntı sonrasında Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis'ine başvurdu. Yapılan tetkikler sonrasında Karamızrak'ın Koivd-19 pozitif olduğu ve kalbinde bir pıhtın oluştuğu teşhis edildi. Daha sonra Kovid-19 tedavisinin yanı sıra kalbindeki pıhtı için ilaç tedavisi uygulanan Karamızrak'ın bu tedaviye yanıt vermemesi üzerine ameliyat kararı alındı. Karamızrak ameliyat için hazırlandığı sırada kalbi durdu ve acilen operasyona başlandı. Hasta Karamızrak, Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Alp Küçüker ve Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Hüseyin Bayram'ın girdiği ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

BU HASTALIĞIN HİÇBİR ŞAKASI YOK

Bu hastalığın bir şakasının olmadığını ve doktorların kendisine söylediği kadarıyla ölümden döndüğünü vurgulayan Cemal Karamızrak, "Kalbimde pıhtı oluştuğunu öğrendim. Direk acil servise geldim. Kovid tedavisi gördüm. Şuan çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bu hastalığın hiçbir şakası yok. Ben gittim geldim" ifadelerini kullandı. Hastanın kendilerine geldiğinde kalbinde bir pıhtı oluştuğunu gördüklerini ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Küçüker, "Kovid-19 geçirip bizim acil servisimize başvurdu. Ameliyattan sonra da hastamızı çok şükür sağlıklı bir şekilde servise alabildik"dedi.