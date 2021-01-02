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Kazakistan dostluğu Abay Kunanbay’ın ismi ile yaşatılacak

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Kazakistan dostluğu Abay Kunanbay’ın ismi ile yaşatılacak
ABAY ve Farabi, Üstadın Dönüşü kitaplarının tanıtımı ile "Abay Caddesi" ve Abay Anıtı'nın açılış töreni Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Farabi ve Abay Yılı sebebiyle düzenlenen tanıtım ve açılış organizasyonlarına; Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek katıldı. Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek "Tarihimizdeki 2 önemli isim itibarlı şekilde yaşayıp dünyamıza iz bırakarak göç ettiler. Biz de o ecdada layık torunlar olarak inşallah görevimizi yerine getiririz" dedi. Farabi'nin 1150.yılı ve Abay'ın 175. yılı vesilesiyle böyle etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise "Büyükelçimiz Abzal Saparbekuly'u ve kıymetli misafirlerimizi Gölbaşı'nda ağırlamaktan dolayı duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Kazakistan ile uzun yıllardır devam eden dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin bundan sonra da devam etmesi tek dileğimiz. Kazakistan'daki edebiyat, sanat insanlarının, değerlerinin Gölbaşı'nda yaşatılmasını, kültürler arasındaki köprü vazifesini sürdürmeyi amaçlayacağız" diye konuştu.

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Kazakistan dostluğu Abay Kunanbay’ın ismi ile yaşatılacak
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