Kazakistan dostluğu Abay Kunanbay’ın ismi ile yaşatılacak

ve Farabi,ÜstadınDönüşü kitaplarınıntanıtımıile "AbayCaddesi" ve AbayAnıtı'nın açılış töreniGölbaşı Belediyesiev sahipliğinde gerçekleşti.Farabi ve AbayYılı sebebiyle düzenlenentanıtım ve açılışorganizasyonlarına;Kazakistan CumhuriyetiAnkara Büyükelçisi AbzalSaparbekuly, Ankara ValiYardımcısı Abdullah Dölek,GölbaşıBelediyeBaşkanı RamazanŞimşek katıldı.Ankara ValiYardımcısı AbdullahDölek "Tarihimizdeki2 önemli isim itibarlı şekilde yaşayıpdünyamıza iz bırakarak göç ettiler. Bizde o ecdada layık torunlar olarak inşallahgörevimizi yerine getiririz" dedi.Farabi'nin 1150.yılı ve Abay'ın 175. yılıvesilesiyle böyle etkinliğe ev sahipliğiyapmaktan dolayı duyduğu memnuniyetibelirten Belediye Başkanı RamazanŞimşek ise "Büyükelçimiz AbzalSaparbekuly'u ve kıymetli misafirlerimiziGölbaşı'nda ağırlamaktan dolayıduyduğum mutluluğu belirtmek isterim.Kazakistan ile uzun yıllardır devameden dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizinbundan sonra da devam etmesitek dileğimiz. Kazakistan'daki edebiyat,sanat insanlarının, değerlerininGölbaşı'nda yaşatılmasını, kültürler arasındakiköprü vazifesinisürdürmeyiamaçlayacağız"diyekonuştu.