Kazakistan dostluğu Abay Kunanbay’ın ismi ile yaşatılacak

ABAY
ve Farabi,
Üstadın
Dönüşü kitaplarının
tanıtımı
ile "Abay
Caddesi" ve Abay
Anıtı'nın açılış töreni
Gölbaşı Belediyesi
ev sahipliğinde gerçekleşti.
Farabi ve Abay
Yılı sebebiyle düzenlenen
tanıtım ve açılış
organizasyonlarına;
Kazakistan Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Abzal
Saparbekuly, Ankara Vali
Yardımcısı Abdullah Dölek,
Gölbaşı
Belediye
Başkanı Ramazan
Şimşek katıldı.
Ankara Vali
Yardımcısı Abdullah
Dölek "Tarihimizdeki
2 önemli isim itibarlı şekilde yaşayıp
dünyamıza iz bırakarak göç ettiler. Biz
de o ecdada layık torunlar olarak inşallah
görevimizi yerine getiririz" dedi.
Farabi'nin 1150.yılı ve Abay'ın 175. yılı
vesilesiyle böyle etkinliğe ev sahipliği
yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti
belirten Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek ise "Büyükelçimiz Abzal
Saparbekuly'u ve kıymetli misafirlerimizi
Gölbaşı'nda ağırlamaktan dolayı
duyduğum mutluluğu belirtmek isterim.
Kazakistan ile uzun yıllardır devam
eden dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin
bundan sonra da devam etmesi
tek dileğimiz. Kazakistan'daki edebiyat,
sanat insanlarının, değerlerinin
Gölbaşı'nda yaşatılmasını, kültürler arasındaki
köprü vazifesini
sürdürmeyi
amaçlayacağız"
diye
konuştu.