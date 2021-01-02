Kırıkkale’de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

yeni yılın ilk bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek hediye verdi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler 2021 yılının ilk bebeği Alpren'i Yüksek İhtisas Hastanesinde ziyaret etti. Fatma ile Sinan Öcal çiftinin 5'inci çocuk sevincine ortak olan Vali Sezer ile Belediye Başkanı Saygılı, çifte bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl dileyip, bebeklerine de altın taktı. 2021 yılının ilk bebeğine ziyaret sonrası açıklamada bulunan Vali Yunus Sezer, "Tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılında başta pandemi olmak üzere birçok depremle, afetle sıkıntıyla karşı karşıya geldik. İnşallah 2021 yılına daha güzel gireriz sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Yeni doğan yavrularımızı görmeye geldik" dedi.