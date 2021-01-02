Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı

iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Şahin Deveci idaresindeki 68 DH 525 plakalı otomobil ile Yusuf Tecer'in kullandığı 58 DT 067 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Güllü (52) ve Fehime Deveci (35), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.