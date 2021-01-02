Lille’den Berat’a 5 milyon euro

Türkiye'nin sayılı altyapı tesisine sahip olan Gençlerbirliği, Avrupa'ya bir yıldız daha kazandırıyor. 4 Büyükler'in de transfer yarışına girip kadrosuna katmak istediği Berat Özdemir'i Fransa'nın Lille kulübü de istiyor. Kadrosunda Burak Yilmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Fransız temsilcisi, 22 yaşındaki genç futbolcuyu transfer ederek orta sahada daha rekabetçi bir ortam oluşturmanın peşinde… 2022 yılında sözleşmesi bitecek 1.87'lik ön libero için gözünü karartan Lille, 5 milyon Euro bonservis bedelini vermeye hazır.

OLMAZSA SEZON SONU ALINACAK

Başkent ekibi ise 8 Milyon Euro'da diretirken ek olarak da bir sonraki satıştan pay yüzde 20 pay istiyor. Geçtiğimiz günlerde el değiştirerek kulübü satın alan Merlyn Partners şirketi orta yolu bularak transfere son noktayı koymanın peşinde. Devre arasında bu operasyonun olmaması durumunda Lille sezon bitiminde Gençlerbirliği'nin kapısını tekrar çalacak. Berat'ı yaz transfer döneminde Fransız ekibi Nantes de istemişti ancak son gün olan bu teklif görüşmeler başlamadan bitmişti.



7 judocumuz olimpiyata DİREKT GİDİYOR

JUDO Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, koronavirüs şartlarına rağmen iyi hazırlanan milli judocuların uluslararası turnuvalarda elde ettikleri madalyalarla judo camiasını ve ülkeyi gururlandırdıklarını belirtti. Huysuz, mart ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle başta 2020 Tokyo Olimpiyatları olmak üzere birçok spor organizasyonunun ya iptal edildiğini veya da ertelendiğini hatırlatarak, "Şu an 2'si kadın 7 milli judocumuz olimpiyata direkt katılacak. Haziran 2021 tarihine kadar Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) belirleyeceği olimpik yoldaki maç takvimi sürecinde judocularımızın kıta kotası elde etme şansları bulunuyor. Sonuçta, Tokyo Olimpiyatları'na gerek ferdi katılım sayısını arttırmak gerekse karma takım müsabakalarına katılacak neticeleri almak için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.