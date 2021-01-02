Yenimahalleli sporcular istanbul’u fethetti

YENIMAHALLE'NIN başarılı sporcuları, 20-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul'daki şampiyonada önemli başarılara imza attılar. Arda Sarıkaya 400 metre serbestte 15 yaş Türkiye birincisi olurken 200 ve 1500 metre serbest 15 yaş kategorisinde ise Türkiye ikincisi olarak 3 madalya birden kazandı.DERECELER ÜST ÜSTE GELDİ4x200 metrede Arda-Taner-Alp ve Efehan'dan oluşan Serbest Bayrak Genç Takımı Türkiye 5'incisi oldu. Yenimahalleli gençler, İstanbul'da yapılan Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde de dereceleriyle göz doldurdu.Efehan Hanecioğlu 50 metre kelebek 15 yaşta Türkiye 4'üncüsü, Alp Burak Tulğar 50 metre kurbağalama 15 yaşta Türkiye 5'incisi olurken Cemre Çıtak ise 1500 metre serbest 13 yaşta Türkiye 3'üncüsü, 200, 400 ve 800 serbest 13 yaşta Türkiye 2'incisi oldu.