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Barınağa hayvanların ısınması için soba kuruldu

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Barınağa hayvanların ısınması için soba kuruldu
MAMAK Belediyesi Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yaptığı düzenleme çalışmalarıyla kış hazırlıklarını tamamlayarak sokak hayvanlarının daha düzenli ve iyi bir ortama kavuşmalarını sağladı.250 hayvan kapasiteli barınakta kış öncesinde geniş kapsamlı bir tadilat çalışması gerçekleştirildi. Tamamen boyanan barınakta, zemin ve çatının da tadilatı gerçekleştirilerek zorlu kış şartlarına hazırlandı. Kafeslere brandalar giydirildi. Ve yine barınakta hayvanlar için 4 adet soba kuruldu.
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Barınağa hayvanların ısınması için soba kuruldu
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