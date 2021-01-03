Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Başkan Altınok kösrelık tandır damını açtı

Başkan Altınok kösrelık tandır damını açtı

Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyüne inşa edilen tandır damının açılışını gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Başkan Altınok kösrelık tandır damını açtı
KÖSRELIK köyünde Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 'Tandır Damı' açılışını Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile birlikte gerçekleştiren Keçiören Belediye Başkanı Altınok, köy yaşamına ve köylülere verilen desteklere dikkat çekerek, "Bugün yeniden köy hayatını yaşamaya, köye dönmeye geldik. İnsanlar köylerden gitti. Baktık ki şehirde hiçbir şey yokmuş. Ne varsa her şey köyde varmış. Huzur köyde var, doğallık köyde var, temiz hava köyde var, sağlıklı yaşam köyde var, stressiz yaşam köyde var, organik beslenme, sağlıklı beslenme köyde var, koyun sesi köyde var, tavuk sesi köyde var, keçi sesi köyde var, inek sesi köyde var" dedi. Sağlıklı yaşamın köyde olduğunun altını da çizen Altınok, "Oy hesabı değil insan hesabı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Kösrelik köyü havaalanı gibi oldu. Birçok şehirde birçok mahallede böyle bir asfalt ve kaldırım yok. Köy deyince çamur ve tozlu bir yaşam akla gelir ama öyle olmadığını, çamursuz ve tozsuz bir yaşam olduğunu da gösterdik. Lezgi, Sarıbeyli ve Güzelyurt köy muhtarlarımız da burada. Bu köylerimizi de örnek köyler haline getirdik. Fideleri verdik, meyve ağaçlarını dağıttık, şimdi ata tohumlarını alıyoruz, zamanı geldiğinde onları da vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Altınok kösrelık tandır damını açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA