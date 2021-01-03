Kadın üreticilerin emekleri dijital pazarda

Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği İletişim Koordinatörü Melek Türedi, Kovid-19 salgını döneminde özellikle elinde ürünleri kalan ve bunların satışında zorluk çeken kadın üreticilerin sıkıntılarına çare olmayı amaçladıklarını söyledi. Açık Pazar Hareketi projesi kapsamında "www.kadinureticiden. com" isimli bir site kurduklarını anlatan Türedi, kapanan köy pazarlarında satıcıya sunulan ürünleri dijital ortamda tüketiciyle buluşturma yoluna gittiklerini belirtti. Çubuk ilçesinde turşu üretimi yapan Ömür Al da üç yıldır arkadaşının bahçesini ekerek ürün yetiştirdiğini dile getirdi. Elde ettiği mahsulden turşu yaptığını aktaran Al, şöyle konuştu: "Genelde yakın çevreme satış yapıyorum. Sosyal medya konusunda çok marifetli değilim. Ama yakın zamanda bu siteyle tanıştım. Orada çok tatlı gençler var, bu konuda bizi destekleyeceklerini söylediler. Kendi ürünlerimin özelliğinden bahsettim onlara, ata tohumlarından yetiştirdiğimi söyledim. Onlar bu konuda çok heyecanlandılar ve beni de desteklediler. Elimde şu anda hiç ürün kalmadı. Hepsi bu dernek vasıtasıyla satıldı. Doğal ürünlerle biz arkasındayız." Nejla Çankaya ise çocukluktan beri turşu yaptığını, dernek aracılığıyla ürünlerini daha çok satmayı istediğini anlattı. Meral Yetkin de dernek sayesinde turşularının Türkiye'nin dört bir yanında satıldığını kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.