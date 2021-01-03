Mamak’ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor

önlemleri kapsamında 65 yaş ile üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan vatandaşların yardımına Mamak Belediyesi'nin "Vefa Sosyal Destek" grupları koşuyor. Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı ekiplerinden oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ekmekten sucuğa, ilaçtan meyveye kadar vatandaşın her türlü talebini karşılıyor. Bu sayede vatandaşların mağdur olmasının da önüne geçiliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirlerin arttırıldığı Mamak'ta mart ayından itibaren 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaş ve kronik hastalığı bulunan 34 bin kişiye hizmet ulaştırıldı.