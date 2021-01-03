Tuz gölü turızme katkı sağlayacak

AKSARAY, Konya ve Ankara sınırları içinde yer alan Tuz Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları değişti. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü, dünyanın ise en tuzlu ikinci gölü olan Tuz Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları, geçen yıl kasım ayında Cumhurbaşkanı kararıyla değişti. Değişiklik, Resmi Gazetede yayımlandı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, koruma bölgesi sınırlarının değişmesinin imarla ilgili sorunu ortadan kaldıracağını belirtti. Dinçer, "Geçtiğimiz günlerde Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait sınır değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklik şehrimizin imar sınırları lehine gerçekleşti. Artık o bölgelerle ilgili imar planlamalarıyla şehrimizin gelişmesi ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın imarla ilgili sorunlarının çözüme kavuşması anlamanı taşıyor" dedi.

'TURİZME KATKI SAĞLAYACAK'

25 yıldır süren bir sorunun değişiklikle giderildiğini ifade eden Dinçer, "Aksaray için yaklaşık 25 yıldır sorun teşkil eden ve çözülmemiş kronik sorunlarından bir tanesi olan, Özel Çevre Koruma sınır sorunu, bu değişiklikle çözülmüş oldu. Bundan sonra inşallah bölgenin yeninden planlaması suretiyle şehrimiz de imar ve planlama anlamında bir rahatlık olacak" diye konuştu.