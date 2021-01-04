3 gencin ölüm nedeni otopside belli olacak

Apartman sakinlerinden Veyis Karataşoğlu, sabah çöp atmak için dışarı çıktığında garajın ışığının açık olduğunu fark ettiğini ve kapatmak için garaja girdiğinde gençleri hareketsiz yatarken gördüğünü dile getirdi. Karataşoğlu garaja girdiğinde araçların kaputlarının açık olduğunu ifade ederek, "Çocuklardan birinin ağzından kan gelmiş. Yukarı çıkıp (Şahinoğlu'nun) babasına haber verdik" dedi. Garajda keskin bir egzoz kokusunun olduğunu kaydetti.Orhan Gazi Caddesi'ndeki Hüseyin Şahinoğlu'nun (25) yaşadığı binanın kapalı garajına 1 Ocak akşamı Halil İbrahim Altıntaş (25) ve Burak Karakoç (24) otomobil ile giriş yaptı. İddiaya göre binanın kapalı garajında 3 genç iki otomobil içinde sohbet ederken fenalaştı. İki otomobilin yan yana bulunduğu dar garajda 3 genç arkadaş egzoz gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde garaja giren bina sakinleri, araç içerisinde gençlerin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümleri haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Araçlar da detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi. Garajın havalandırma penceresinin kartonla kapatılmış olması dikkati çekti. Gençlerin, Şahinoğlu'nun oturduğu apartmanın kapalı otoparkında ısınmak için çalıştırdıkları iki otomobilin egzozundan zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor. Şahinoğlu'nun 1,5 aylık ve 2,5 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.Burak Karakoç'un cenazesi (24), memleketi Çankırı'da defnedildi. Karakoç'un cenazesi Ankara'dan kara yoluyla Yapraklı ilçesine bağlı Topuzsaray köyüne getirildi. Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Karakoç'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına baba Hüseyin Karakoç, ailenin yakınları ile Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan ve köylüler katıldı. Öte yandan Hüseyin Şahinoğlu ile Halil İbrahim Altıntaş'ın cenazelerinin ise önceki akşam saatlerine doğru Pursaklar'da toprağa verildiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapor neticesinde 3 gencin 'egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek mi?' öldüğü netlik kazanacak.Apartman sakinlerinden Veyis Karataşoğlu, sabah çöp atmak için dışarı çıktığında garajın ışığının açık olduğunu fark ettiğini ve kapatmak için garaja girdiğinde gençleri hareketsiz yatarken gördüğünü dile getirdi. Karataşoğlu garaja girdiğinde araçların kaputlarının açık olduğunu ifade ederek, "Çocuklardan birinin ağzından kan gelmiş. Yukarı çıkıp (Şahinoğlu'nun) babasına haber verdik" dedi. Garajda keskin bir egzoz kokusunun olduğunu kaydetti.