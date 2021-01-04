Altındağlı kadınlara online destek

ALTINDAĞ Belediyesi, rehabilitasyon çalışmalarını da online platforma taşıdı. Altındağlı kadınların büyük ilgi gösterdiği "Pandemi döneminde stresle nasıl baş edilir?" konulu interaktif eğitim programı, kadınlardan büyük ilgi gördü. Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve Uzman Klinik Psikolog Didem Sevük tarafından verilen online eğitimin ilk haftasına, 30 Altındağlı kadın katıldı. 2 saat süren interaktif eğitimde, Altındağlı kadınlara pandemi stresiyle nasıl baş edebilecekleri anlatıldı. Katılımcılar "Pandemi dönemi yaşamlarımızı nasıl etkiledi, ne tür kaygı ve stresler yaşıyoruz, hangi durumlarda bir uzmandan yardım almalıyız ve bu stresle nasıl baş etmeliyiz" gibi konularda bilgilendirildi. İnteraktif bir biçimde gerçekleştirilen online buluşmada, katılımcılar akıllarına takılan soruları sorma ve sohbet ortamında sıkıntılarını rahatlıkla paylaşma imkanı buldu.