Galiptir bu yolda gençler

Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rizespor ile berabere kaldı: 1-1. 8. dakikada topla ceza alanına yönelen Moroziuk'un şutunda top defansa çarparak Skoda'nın önüne yükseldi. Bu futbolcunun şutu gol oldu: 1-0.
18'de kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda'nın şutunda Nordfeldt'in ayaklarına çarpan top oyun alanına geri döndü. 37'de Moroizuk'un ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top az fakla üstten dışarıya çıktı. 56'da Tunay'ın pasıyla buluşan Skoda, ilk hamlesinde topu rakipten kurtaramadı, devamında yeniden topu önünde bulan Skoda'nın ceza alanı içerisinden çektiği şutta top yan ağlarda kaldı. 64'te ceza alanına gönderilen ortaya yükselen Piris'in kafasında top oyun alanını terk etmek üzereyken çizgi üzerinde Sefa kontrol etti ve pas verdi. Topla buluşan Soner'in şutunda top ağlara gitti: 1-1.
Maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliği, Rize'den puanla döndü.
PENALTI KARARI İPTAL
MAÇIN 62. dakikasında Tunay'ın köşe vuruşunda Arda'nın müdahalesi ile yerde kalan Skoda'nın pozisyonunda hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı ile Çaykur Rizesporlu futbolcuların elle müdahalesi sebebiyle penaltı iptal edildi.
Maç sonrası Rizespor'un hocası Tomas, "Ben pozisyonu izlediğimde el göremedim. Çok basit sarı kartlar oldu. Türkiye'deyiz, hakemler bu şekilde olabiliyor. Konuşmak istemiyorum" dedi