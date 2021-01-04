Galiptir bu yolda gençler

Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanda Çaykur Rizespor ile berabere kaldı: 1-1.18'de kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda'nın şutunda Nordfeldt'in ayaklarına çarpan top oyun alanına geri döndü. 37'de Moroizuk'un ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top az fakla üstten dışarıya çıktı. 56'da Tunay'ın pasıyla buluşan Skoda, ilk hamlesinde topu rakipten kurtaramadı, devamında yeniden topu önünde bulan Skoda'nın ceza alanı içerisinden çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.Maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliği, Rize'den puanla döndü.MAÇIN 62. dakikasında Tunay'ın köşe vuruşunda Arda'nın müdahalesi ile yerde kalan Skoda'nın pozisyonunda hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı ileMaç sonrası Rizespor'un hocası Tomas, "Ben pozisyonu izlediğimde el göremedim. Çok basit sarı kartlar oldu. Türkiye'deyiz, hakemler bu şekilde olabiliyor. Konuşmak istemiyorum" dedi