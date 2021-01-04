Gol yağmurundan Ankaraspor eli boş dönüyor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankaraspor deplasmanda İstanbulspor'a 5-3 mağlup oldu. 15. dakikada Uygar Mert Zeybek'in ortasında İbrahim Yılmaz ve 17'de Levent Ayçiçek'in golleriyle İstanbulspor bir anda 2-0 öne geçti.İstanbul ekibi ikinci devreye fırtına gibi girdi. 46 ve 53'üncü dakikalarda İbrahim Yılmaz'ın golleriyle skor bir anda 4-2 oldu.88'de Mbilla Etame'nin kafa vuruşu maçın skorunu belirledi: 5-3.