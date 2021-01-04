Gol yağmurundan Ankaraspor eli boş dönüyor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankaraspor deplasmanda İstanbulspor'a 5-3 mağlup oldu. 15. dakikada Uygar Mert Zeybek'in ortasında İbrahim Yılmaz ve 17'de Levent Ayçiçek'in golleriyle İstanbulspor bir anda 2-0 öne geçti. Ancak 24'te Erdem Çetinkaya ve 43'te Ayuk'un golleriyle başkent ekibi beraberliği yakaladı.
İstanbul ekibi ikinci devreye fırtına gibi girdi. 46 ve 53'üncü dakikalarda İbrahim Yılmaz'ın golleriyle skor bir anda 4-2 oldu. 72'de Onur Ergün, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderip farkı iyice açtı: 5-2.
88'de Mbilla Etame'nin kafa vuruşu maçın skorunu belirledi: 5-3.