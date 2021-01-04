Kadına yönelik şiddet olaylarında doldurulan form güncellendi

BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020-2021 Koordinasyon Planı"nda kolluk birimlerince kullanılan, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu"nda güncelleme yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda, söz konusu form güncellendi, soru sayısı 22'ye çıkarıldı.Formun yenilenmesiyle 6284 sayılı Kanun kapsamındaki işlenen suçların detaylı şekilde ele alınması sağlandı. Risk analizlerinin daha etkin yapılmasına imkan sağlayan yeni form, pilot il Ankara'da yarın kullanılmaya başlanacak. Yeni formun, bu ay sonunda ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.Mevcut formda bir maddede ve cevabı "evet/hayır" olarak geçen fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet sorusu, yeni formda 4 ayrı soru haline getirildi.Şiddet tanımlarının ayrı ayrı detaylandırıldığı formda, şiddetten etkilenen diğer aile bireylerinin olup olmadığı ve şiddetin sıklığı soruldu.Failin ısrarlı takip ve musallat olma durumuna ilişkin yer ve zaman bilgileri de forma eklendi.Şiddetin uygulandığı mekanın durumu ve mağdurun o andaki halinin tespitine yönelik sorular da yeni forma dahil edildi.Risk arttırıcı durumların, mağdur ve fail açısından detaylı ele alındığı yeni formda, boşanma aşaması, töre ve namus cinayet geçmişi incelendi.Silah durumu ve silaha kolay erişim durumuyla çocukların şiddetten ne kadar etkilendiği analiz edildi.Yeni formda, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkinliği vurgulandı.