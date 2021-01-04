Sokağa çıkma kısıtlamasında doğa temizliği

Sarıbeyler Göleti etrafında yaklaşık 20 kişilik bir ekiple belediye personellerine hem ikramda bulunan hem de yardımcı olan gençler, "HIZIR" ismini verdikleri vefa aracı ile gölet etrafında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında vefa aracı "HIZIR" ile birçok faaliyet gerçekleştiren ve son olarak da Bağlum'daki vatandaşlara kahvaltılık ikramında bulunan gençler bu sefer de sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonunda Keçiören Belediyesi temizlik personelleri ile birlikteydi. TÜGVA Keçiören İlçe Temsilcisi Ömer Cihat Mert, doğanın tüm vatandaşlar için bir emanet olduğunu, doğayı korumanın ve temiz tutmanın sadece belediye personelinin değil herkesin görevi olduğunu belirterek "Oluşturmuş olduğumuz "HIZIR" isimli vefa aracımız ile özellikle pandemi sürecinde bir nebze de olsa faydalı olmak ve vatandaşımızın yanında olmak için çalışıyoruz. Bugün de gece gündüz demeden bu güzel doğa harikası mekanları tertemiz tutmak için çalışan belediyemizin temizlik personelleri ile birlikte olmak istedik. Onlara ikramda bulunduk ve bu muhteşem güzelliğin, Sarıbeyler Göleti'nin etrafında doğa temizliği yaptık. Tertemiz havası ve muhteşem manzarasıyla bizlere adeta ödül olan bu doğal güzellikleri temiz tutmak için çalışan temizlik personellerimize minnettarız. Onlara eşlik etmekten şeref duyduk. Doğa hepimizin, görev hepimizin" dedi., TÜGVA Keçiören olarak emniyet güçlerinin, sağlıkçıların ve evde kalmak zorunda olan vatandaşların mümkün olduğunca yanlarında olmaya çalışacaklarını ifade ederek, "HIZIR isimli vefa aracımızla gerek gece geç saatlerde gerekse hafta sonlarında sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın, sağlık sorunu veya yaşı sebebiyle evde kalmak zorunda olan büyüklerimizin, görev başındaki sağlıkçılarımız ve emniyet güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız elimizden geldiğince onlara moral vermek, gücümüz yettiğince destek olmak. Hızır yetişmeye devam edecek" diye ekledi.