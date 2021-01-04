Sokak kısıtlaması son günü de sakin geçti

İÇİŞLERİ Bakanlığının Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 31 Aralık 2020'de saat 21.00'de başlayan kısıtlama bugün saat 05.00'te sona erdi. Ankara'da kısıtlamanın son gününde de denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, meydan, cadde ve sokaklarda oluşturdukları denetim noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti. Yaya devriye görevi yapan polisler de dışarıda bulunan kişilerin istisna kapsamında olup olmadıklarını denetledi. Bazı vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirdi ve sokak hayvanlarını besledi. Öte yandan vatandaşların genel itibarıyla kısıtlamaya uydukları, sokak, cadde ve meydanlarda görevlilerden başka kimsenin olmadığı görüldü.