Başkent caddeleri hareketlendi

KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde 80 saat boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 05.00'te sona ererken, Ankara'nın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüsle mücadele kapsamında, ülke genelinde perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 05.00'te sona erdi. Ankara'nın 80 saat boyunca bomboş kalan cadde ve sokakları, kısıtlamanın sona ermesiyle hareketlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yollara çıkanlar, duraklarda araç bekleyenler ve kaldırımlarda yürüyenler, kentte hareketlilik oluşturdu.