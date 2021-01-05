Hedef Gaziantep’in büyüsünü bozmak

ANKARAGÜCÜ deplasmanda Gaziantep FK'yle karşılaşıyor. Hedef rakibin 14 maçtır süren yenilmezliğine nokta koyup çıkışı sürdürmek. Süper Lig'de son 6 maçında 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi alarak toparlanan MKE Ankaragücü iyi gidişini Gaziantep'te de sürdürmek istiyor.
Oynadığı 15 maçta 15 puan toplayan sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Stelios Kitsiou, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
SADECE G.SARAY'A KAYBETTİLER
Son yenilgisini ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanında 3-1'lik skorla alan Gaziantep FK, 14 maçtır yenilmediği sürçte 28 puan toplayarak ligin zirvesine tırmandı.
İki takım arasında geçen sezon Ankara'da oynanan maçı Gaziantep FK, 2-1 kazanmış, Gaziantep'teki maç 1-1 bitmişti