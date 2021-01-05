Hesabını nasıl vereceksiniz?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, koronavirüs salgını sürecinde büyük öneme sahip tıbbi atıkların bertarafıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunu yanılttığına dikkat çekti. ABB Meclisi'ne 7 Eylül 2020'de verdikleri soru önergesinde 'tıbbi atıkların bertarafının nasıl bir yöntemle gerçekleştirildiğini' sorduklarını hatırlatan Ilıkan belediyeden aldığı cevapla şok yaşadı. Kendisine tıbbi atıkların yakıldığı cevabı verildi. Ardından 22 Ekim'de belediye encümeninin gündeminde ceza talebi getirildi. Ceza talebinde tıbbi atıkların 252 gündür yakılmadığı yazıyordu.Bu tutarsızlık ve ihmalkarlık üzerine Ilıkan, Büyükşehir'e yeni soru önerileri sundu.Ilıkan katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şunları kaydetti: "Önergemize Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'ndan gelen cevapta, 'Belediye ve imtiyaz sahibi firma arasında yapılmış sözleşme ve teknik şartname doğrultusunda termal yöntemlerle (yakma/gazlaştırma) gerçekleştirildiği' söylendi. Fakat 22 Ekim 2020 tarihinde yapılan Belediye Encümeni'nin gündemine ise Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir ceza talebi getirildi. İlgili firmaya 1 Ocak 2018 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında yakma yapılmayan günler için 2 milyon 310 bin lira para cezası verilmesi istendi. Büyükşehir'in hesaplarına göre 252 gün yakma işleminin yapılmadığı, yasal bekleme sürelerinin de dikkate alınarak toplamda 154 gün için 2 milyon 310 bin lira para cezası çıkarıldı. Ancak firma ile Büyükşehir arasındaki şartnameye göre Belediye Encümeni'nin böyle bir cezai işleme yetkili olmadığı kararına varıldı ve bu cezanın şartname esaslarına göre hazırlanması için konu tekrar Sağlık İşleri Dairesi'ne gönderildi.Geriye dönük 252 gün yakma yapılmadığı belediye tutanaklarında mevcutken, Sağlık İşleri Dairesi'nin bize 'termal yöntemlerle (yakma/gazlaştırma) gerçekleştiriliyor' cevabı, vatandaşlarla dalga geçildiğinin, sorumsuzca davranıldığının göstergesi. Ankaralılar adına sorduğumuz böylesine önemli bir konuda önergemize yanıltıcı ve doğru olmayan cevaplar verilmesi ciddiyetsiz ve usulsüzdür. ABB'nin söylem ve eylemlerindeki tutarsızlık bununla da sınırlı değil. 252 gün yakma işlemi yapılmadığını encümene beyan eden Sağlık Daire Başkanlığı, firmayı ziyarete gidiyor. 29 Kasım 2020 tarihinde servis edilen haberde, 'Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle pandemi sürecinde başkentteki tıbbi ve katı atıklar Sincan Çadırtepe'de bulunan ITC Entegre Endüstriyel ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri'nde imha ediliyor' diye açıklama yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak imha sürecini yakından takip ettiklerini de özellikle vurguluyorlar."tutarsızlığa dikkat çekerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sorular yönelten Ilıkan şöyle devam etti: "Sizin tespit ettiğiniz tarihler arasında söz konusu bu atıklar yakılmadı ise nerede depolanmıştır?Ankara halkının kullandığı yer altı sularına karışmış tıbbi atıklar olabilir mi? KOVID- 19 pandemi süresinde Ankara'da yaşanan artışların nedenlerinden birisi bu olabilir mi?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde açıkça sorumlu olduğunuz belirtiliyor. Ankara halkı, sağlığını tehdit eden bir durumla karşı karşıya iken ve çok acil önlem alınması gerekirken bugüne kadar hangi önlemi aldınız?Başkentte toplanan tıbbi ve katı atıkların bertaraf edilme yöntemlerini yakından takip ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yakılmadığı süreçlerde de bu takibi yapmalıydı. Salgınla mücadele edilen bu dönemde ortada büyük bir çelişki ve sorumsuzluk var. Bu sorumsuzluğun hesabını Ankaralılar'a nasıl vereceksiniz?KOVID-19 pandemi sürecinin başkent Ankara'da bu kadar olumsuz seyredişinde bu tıbbi atıklardan kaynaklı bir sorun var ise bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?Yakılmadığı ABB'nin kendi tutanaklarıyla sabitken, 'yakılıyor' diye bir haber nasıl servis edip kamuoyunu yanıltıyorsunuz? Bu ihmal mi? Sorumsuzluk mu? Yoksa iş bilmezlik mi?"