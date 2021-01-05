Kırıkkale’de korona denetimleri sürüyor

KIRIKKALE'DE polis ekiplerince, 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşaktan geçen şehirlerarası yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik HES Kodu ve maske denetimi yapıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşaktan geçen otobüsler kontrol noktalarında durduruldu. Personel ve yolcuların maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler de GBT ve HES kodu sorgulaması yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de araçlar tek tek durdurularak seyahat eden sürücü ve yolcuların izin belgeleri de kontrol edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla başlattığı; alkollü-alkolsüz içecek, kuruyemiş, şarküteri ürünleri ve pastane ürünleri satış yerlerine yönelik ek denetimler kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, ekiplerin denetimlerine katılarak, incelemelerde bulundu. Burada bir değerlendirme yapan İl Müdürü Yılmaz, "Gıda denetim ekiplerimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında bile görev başında ve denetimlerini sürdürüyor. Bugün de Bakanlığımızın yılbaşı öncesinde tüketimi artan ürünlere yönelik uygulamaya koyduğu ek denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız halkımızın sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi" diye konuştu.