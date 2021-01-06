Altınok’tan 2021’de de pazarlara sıkı denetim

KEÇIÖRENBelediye Başkanı Turgut Altınok, 2021'de de Keçiörenlilere kaliteli hizmet sunmak için ilçedeki semt pazarlarında fiyat ve kalite denetimlerini sürdürüyor. Altınok, "Semt pazarlarımızda vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için yeni yılda da denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz" dedi.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in faklı mahallelerinde günlük kurulan semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini 2021'de de hız kesmeden sürdürüyor. Altınok, her gün denetlediği semt pazarlarında vatandaşın talep ve isteklerini dinlerken aynı zamanda vatandaşın sebze ve meyveleri seçerek almalarını sağlıyor.Sebze ve meyve fiyatlarının günlük olarak elediye sosyal medya hesaplarından duyurulduğunu ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçildiğini belirten Altınok, "Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını günlük duyuruyoruz. Daha sonra da yayımladığımız fiyat listesi ile pazar tezgâhında bulunan fiyatları karşılaştırıyoruz. Denetimlerde 'günlük fiyat kurallarına' uymayan esnafı önce uyarıyor, sonraki ihlalinde ise yasal işlem uyguluyoruz" dedi.