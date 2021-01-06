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4 futbolcuya veda etti

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Ankara Keçiörengücü 4 futbolcuya veda etti
TFF 1.Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlanmasıyla kulüpler kadro yapılanması için harekete geçti. Başkentin iddialı ekiplerinden Ankara Keçiörengücü de dün 4 futbolcusunun sözleşmelerini feshetti. Eflatunbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Profesyonel futbolcularımızdan Joseph Dodoo, Emre Uğur Uruç, Adewale Alabi ve Idrissa Bilali ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kendilerine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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Ankara Keçiörengücü 4 futbolcuya veda etti
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