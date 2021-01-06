Ankara Keçiörengücü 4 futbolcuya veda etti

TFF 1.Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlanmasıyla kulüpler kadro yapılanması için harekete geçti. Başkentin iddialı ekiplerinden Ankara Keçiörengücü de dün 4 futbolcusunun sözleşmelerini feshetti. Eflatunbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Profesyonel futbolcularımızdan Joseph Dodoo, Emre Uğur Uruç, Adewale Alabi ve Idrissa Bilali ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kendilerine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.