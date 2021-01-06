Belediyeden esnafa pandemi desteği

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin 2021 yılı ilk toplantısı maske, mesafe ve temizlik kuralları doğrultusunda gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi'nden, pandemi tedbirleri doğrultusunda iş yerleri kapalı bulunan belediye kiracılarına ve diğer esnafa anlamlı bir destek geldi. Belediyeye ait dükkanda kiracı olan ve pandemi nedeniyle kapanan 70 esnaftan kira ve yer işgali bedeli alınmayacak. Pandemide açık olan esnafa da kira zammı yapılmayacak.İlçede esnaf ve sanatkarları sürekli olarak ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimiyle yaptığı istişare toplantısında, pandemi tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı bulunan esnafa destek olunması kararlaştırıldı. Esnafa destek olunması kararı belediye meclisinin ocak ayı toplantısına taşındı. Toplantıda, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin verdiği önergeyle, pandemi tedbirleri kapsamında iş yerleri kapalı olan belediye kiracıları ve diğer tüm esnafı sevindirecek bir karar alındı. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin önergesiyle, pandemi süreci sonuna kadar iş yerleri kapalı olan belediye kiracılarından kira ve işgaliye bedeli ile yine dükkanı kapalı olan diğer tüm esnaftan da işgaliye bedeli almaması oy birliğiyle kabul edildi. Böylece pandemi nedeniyle zor günler geçiren dükkanı kapalı esnaflara destek olunmuş oldu.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, oy birliğiyle alınan karar için tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, belediyelerinin imkânları ölçüsünde tüm esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduğunu söyledi. Belediye meclisinde aldıkları bu kararın pandemi nedeniyle dükkanı kapalı olan ve zor günler geçiren esnafa bir nebze de olsa nefes aldıracağını belirten Oğuz, "Bu doğrultuda esnafımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Esnafımızla sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.