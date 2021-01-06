Ciple çarpışan otomobil 50 metre sürüklendi

KAZA, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Etiler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen D. idaresindeki 06 BN 748 plakalı otomobil, sürücüsünün süratle ilerlediği sırada Bekir B.'nin kullandığı 34 LL 8883 plakalı ciple çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Alperen D., orta refüje çarpıp otomobiliyle takla atarak 50 metre kadar sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı.Kazada sürüklenen otomobili gören bir anne ise çocuğunu kucağına alıp kaçmaya çalıştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan anne çocuğunu bıraktıktan sonra kaza yapan otomobilin içindeki yaralıların yanına gitti. Kaza yapan gencin yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Alperen D. (19) ve yanında bulunan Şule A. (17) itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan 2 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.