Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Dezavantajlı çocuklara EBA destek sınıfı kuruldu

Dezavantajlı çocuklara EBA destek sınıfı kuruldu

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Dezavantajlı çocuklara EBA destek sınıfı kuruldu
TÜRK Kızılay Kırıkkale Şubesi tarafından dezavantajlı ailelerin Ortaöğretim ve Lise'de eğitim gören çocuklarının faydalanması için robotik kodlama ve EBA destek sınıfını hizmete girdi. Açılan sınıfa sibernetik alanının kurucusu kabul edilen bilim insanı El- Cezeri'nin ismini vererek "El Cezeri Bilim Sınıfı" ismi verildi. Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, "Kırıkkale'de çağımızın El-Cezeri'lerini yetiştirmek için geleceğin teknolojisinin temel taşı olan robotik kodlama sınıfını açtık. Açılan El-Cezeri bilim sınıfımızdan Kırıkkale'de yaşayan dezavantajlı ailelerimizin orta ve lise'de okuyan çocukları faydalanacak" dedi.

Hakan GÖKKAYA
ARKADAŞINA GÖNDER
Dezavantajlı çocuklara EBA destek sınıfı kuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA