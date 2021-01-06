Dezavantajlı çocuklara EBA destek sınıfı kuruldu

TÜRK Kızılay Kırıkkale Şubesi tarafından dezavantajlı ailelerin Ortaöğretim ve Lise'de eğitim gören çocuklarının faydalanması için robotik kodlama ve EBA destek sınıfını hizmete girdi. Açılan sınıfa sibernetik alanının kurucusu kabul edilen bilim insanı El- Cezeri'nin ismini vererek "El Cezeri Bilim Sınıfı" ismi verildi. Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, "Kırıkkale'de çağımızın El-Cezeri'lerini yetiştirmek için geleceğin teknolojisinin temel taşı olan robotik kodlama sınıfını açtık. Açılan El-Cezeri bilim sınıfımızdan Kırıkkale'de yaşayan dezavantajlı ailelerimizin orta ve lise'de okuyan çocukları faydalanacak" dedi.Hakan GÖKKAYA