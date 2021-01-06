Gençler zoru sever

GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 17. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla 17. sırada girdi. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 maçında 11 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım cezalı durumda bulunuyor. Öte yandan ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-beyazlılar, 27 puanla 6. sırada bulunuyor. Takımda kart cezalısı Gökhan Karadeniz bugün forma giyemeyecek. Mame Diouf ise ceza sınırında bulunuyor.