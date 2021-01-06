Her mevsim güzelliğine doyulmaz: Sera Park

İLKBAHAR, yaz, sonbahar, kış… Sincan'da Belören Dağı'nın eteklerinde bulunan sera park adeta dört mevsim görsel bir şölen sunuyor Vatandaşlar Sera Park'ın tadını dört mevsim çıkarıyor; yürüyüş yapıp doyumsuz manzara ile huzur buluyor. Rengârenk çiçeklerle adeta bir çiçek bahçesini andıran Sera Park, Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor.Sera Park'ta da gerekli tüm önlemler alındı. Vatandaşlar Sera Park'ta maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunda. Ayrıca Sera Park'ta mangal yakmak yasaklandı. Vatandaşların elle temasının olabileceği her yer dezenfekte edildi ve belli periyotlarda hijyen çalışmasına devam ediliyor. Yaptığı dev yatırımlarla Sincan'ın marka değerini yükselten Sincan Belediyesi, ilçenin görselliğine de ayrı bir önem veriyor. Birbirinden renkli çiçek ve bitkiler Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda yetiştiriliyor. 20 kişilik ekip bin bir emek veriyor. Bitkiler dikiliyor, sulanıyor, gerekli tüm bakımları yapılıyor. Ardından Sincan genelindeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikiliyor. Bitkiler her mevsim iklim şartlarına bağlı olarak yetiştiriliyor.YENI bir bitki elde etmek amacıyla, bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara "çelik" adı veriliyor. Serada da bahara hazırlık amacıyla çelik alma ve köklendirme işlemleri yapılıyor. Yaklaşık 40 çeşit çiçek ve bitki seralarda yetiştiriliyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan'ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Serada çiçek ve bitki yetiştiriciliğinin yanı sıra satışı da gerçekleşiyor. Ayrıca saksı değişimi ile hasta çiçek bakımı vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.