263 saatlik kamera takibi

ANKARA Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören'de 17 Kasım ve 29 Aralık'ta işlenen 2 adet nitelikli yağma ile kasten yaralama suçlarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemelerde, çok sayıda ev, işyeri ve Mobese-PTS kameralarına ait yaklaşık 263 saatlik kayıtları izleyen ekipler, şüpheli şahısların S.E. ve M.M. olduklarını tespit etti.Kayıtları inceleyen ekipler, şüphelilerin takip edilmelerine karşın merkezi yerlerde dakikalarca vakit geçirdiklerini ve farklı taksileri kullandıklarını belirledi. Yapılan takip çalışmalarında 3 Ocak'ta şüpheli S.E.'yi arkadaşının evinde ve şüpheli M.M.'yi de kendi ikamet adresinde yakaladı. Yağmacıların yakalandığı ikametlerde yapılan aramalarda, olay sonrası kaçış planlarını yaptıkları not kâğıtlarına, olaylarda kullanmış oldukları düşünülen silah görünümlü çakmak ve beysbol sopası ele ekipler tarafından ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden her ikisinin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.POLİS ekiplerinden yapılan açıklamada, suça karışan M.M. ve S.E.'nin, olay öncesi sabah saatlerinde buluşarak plan yaptıkları, suç mahalline ise otostop çekerek gittikleri bildirildi. Polis ekiplerinin 3 Ocak sabahı yaptıkları operasyonla yakalanan 2 zanlının üzerlerinde, olay sonrası kaçış planını gösteren çizelge ve suç işledikleri beyzbol sopası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, 4 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na götürüldü.