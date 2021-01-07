Ahmet TEZCAN: Bu da geçer..

İşte yepyeni bir yıl ve yeni başlangıçlar için fırsat diyerek umutla'e girdik. İlk haftası geride kaldı bile.. 2021'in bu ilk yazısında bizim dileğimiz yine olumlu. Başarılı güzel bir yıl olsun, sağlıkla tamamlayalım istiyoruz. "" bir teselli, zamanı iyi değerlendirmeyi bilmek ise çok önemli.yıl geride kaldı bu sütunda ve kimsenin hakkına, hukukuna halel getirecek bir yazı kaleme almadık. Olumsuz, kara tablolar çizmek de bizim tabiatımız değil. İyi şeyler diledik ve daimî bir umut beklentisi içinde olduk. Birbirine sımsıkı sarılmış bir toplum beklentisi ideal olandır ancak; aynı coğrafyada yaşamak aynı refleksin gösterilmesi için yetmiyor. İletişim ve bilişim toplumu etkileyen faktörleri çeşitlendiriyor. Dolayısıyla tepkilerimiz de değişiyor. Farklılıklarımızın değil, ortak yanlarımızın öne çıkarılması bence huzurlu ve mutlu bir ortamın sağlanması için yeterli olur.Yeni yılın güzel, başarılı ve sağlıklı geçmesi için görünen tek engel var;.. Bize kısıtlı bir hayat yaşatsa da onun da çaresinin bulunacağına inanıyorum. Ne diyor: Elbet zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İşte aşılar geldi, tetkikleri yapılıyor, aşılamalar hızla yapılacak ve inşallah bu kısıtlı hayattan kurtulacağız. Salgından başka hayatı olumsuz kılacak bir tehlike de kuraklık.'nıngünlük suyunun kaldığı açıklandı. Kayıp ve kaçaklara da bilhassa dikkat çekiliyor. Suyumuzun yüzde'sı şebekede zayi oluyormuş. O halde belediyenin su kaybını azaltmak üzere çalışma başlatması gerekiyor. Konutlaşmanın çok yoğun olduğu'da su ihtiyacını baraj doluluğuyla izah etmek yerine yağarken suyu depolayan yapılaşmaya kafa yormak gerekmektedir.Belediyebir kurumdur. Doğumdan ölüme hayatımızın içindedir. Biz burada şimdiye kadar başkan ve çalışmaları hakkında pek bir yorumda bulunmadık.halkının belediyeden beklentisi;