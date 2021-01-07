Bir isyankardan diğer isyankara!

TRABZONSPOR'UN Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk Özdemir, eski kulübünün internet sitesinde yayımladığı video mesajıyla gündeme oturdu. Anne tarafından Maçkalı olan, Kayseri doğumlu 22 yaşındaki ön libero, iki kulüp taraftarlarının da gönlünde taht kurdu. İşte Berat'ın Gençlerbirliği kulübünün resmi sitesinde (İstanbul kulüplerinde pek rastlanmaz) yayımlanan veda mektubu:"Gençlerbirliği altyapısına girdiğimde hayalim, önümdeki tel örgüleri aşıp taraftarı olduğum kulübün A takımında forma giymekti. Çok çabaladım ve kırmızı-siyah çubukluyu giymek nasip oldu. Hayallerini kurduğum yerde, hayallerini kurduğum forma için elimden geleni yaptım, terimin son damlasına kadar formam içim savaştım. Şairin dediği 'Ayrılıklar da sevdaya dahil…'"Gençlerbirliği kültürü bana centilmenliği, temiz futbolu, güzel mücadeleyi öğretti. Taş Mektep'te bir isyanla kurulan Gençlerbirliği'nden, ülkedeki futbol düzenine isyanla şampiyonluklar kazanan Trabzonspor'a gidiyorum. Trabzonspor forması üzerimdeyken de yine terimin son damlasına kadar mücadele edecek, bana yakışanı yapacağım."" Gençlerbirliği altyapısını gururla temsil edeceğim. Benim yerim burada, yuvamda farklı biliyorum… Ama Gençlerbirliği'nin bendeki yeri de her zaman çok farklı olacak, bunu da Gençlerbirliği camiasının bilmesini istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun…"