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Delice’de öğrencilere kitap desteği

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Delice’de öğrencilere kitap desteği
KIRIKKALE'NIN Delice ilçesinde pandemi döneminde sınava hazırlana 8. Sınıf öğrencilerine yönelik destekleyici kitap hediye edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de tedbir amacıyla evlerde online şekilde uzaktan eğitim devam ediyor. Bu kapsamda Delice ilçesinde pandemi döneminde sınava hazırlana 8. Sınıf öğrencilerine yönelik destekleyici kitap hediye edildi. Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Pandemi döneminde sınava hazırlanan 8.Sınıf öğrencilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte destekleyici kitap dağıttık. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" dedi.

Hakan GÖKKAYA
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Delice’de öğrencilere kitap desteği
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