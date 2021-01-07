Gençler güle oynaya

Eryaman Stadı'nda gol perdesini açan taraf Atakaş Hatayspor oldu. 25. dakikada ceza yayının gerisinde Boupendza'nın önünde seken topa sol ayağının üzeriyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1. 34'te Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Sio topu filelere gönderdi.43'te hakem Hatayspor kalecisi Munir, ceza sahasında Arda Kızıldağ'ınVerilen penaltı kararı sonrası 45+3'te topun başına geçen Piris da Motta, Gençlerbirliği'ni soyunma odasına moralli götürdü: 1-1. 54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-1. 84. dakikada Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu: 3-1. Maçı 3-1 kazanıp