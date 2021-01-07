Nişanlısını darp etti meydan dayağı yedi

Kadına şiddetin adresi bu kez Sıhhiye. Olay önceki gün Sıhhiye'de meydana geldi. Yol ortasında kıskançlık nedeniyle nişanlısını darp etti. Ardından sıra olayı ayırmak isteyenlere geldi. Saldırıya uğrayanlardan biri de yardım etmeye gelen Fatıma Abdumüminova'ydı. Bu saldırganlığı ona pahalıya patladı meydan dayağından kurtulamadı. Kavga en sonunda karakolda bitti. Sokak ortasında dayak yiyen genç kadın nişanlısından ayrıldı. Hem de şikâyetçi oldu. Fatıma, nişanlısından dayak yiyen genç kadını kurtarmak isterken az kalsın canından oluyordu. Aldığı darbelerle ameliyatta atılan dikişleri patladı iç kanama riski hala sürüyor. İsmi bilinmeyen cani adam yol ortasında nişanlısını darp etti. Ardından sıra olayı ayırmak isteyenlere geldi. Bu saldırganlığı ona pahalıya patladı meydan dayağından kurtulamadı.Saldırıya uğrayanlardan biri de yardım etmeye gelen Fatıma Abdumüminova'ydı. Fatıma Abdumüminova, "Bir kadının çığlık seslerini duydum. Birkaç kişi müdahaleye etmeye çalıştı ama durduramıyorlardı hiçbir şekilde. ben de yapmayın etmeyin deyince 2-3 defa geldi bana saldırdı. Geldi karnıma tekme attı 2-3 defa 'Erkeğinle gel buraya' diye bağırmaya başladı. Yarım saat 1 saat nefes alamadım. Dövülen kadın da bayıldı. Herkes tepki gösterdi. Polis ve ambulans çağrıldı. Karakola gittik. Orada bile beni tehdit ediyordu, şikayetçi olduk. Kadın da saçma sapan bir kıskançlıktan dolayı kavga çıktığını bunun için sokak ortasında darp edildiğini söyledi. Karnımda dikişlerim patladı kanamaya başladı beni hastaneye götürdüler hastanede müdahale edildi. Dikişler durup durup kanıyor" dedi.